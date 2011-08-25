Личный врач Тимошенко не опровергает факта взятия у нее крови на анализ

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Личный врач Юлии Тимошенко Андрей Примак не опроверг факт взятия крови на анализ у экс-премьер-министра с дальнейшим уничтожением биоматериала по просьбе самой Тимошенко. Он заявил, что комментировать этот вопрос может только заместитель министра здравоохранения Раиса Моисеенко, сообщает УКРИНФОРМ.

«Было принято решение, что информацию об осмотрах Тимошенко в СИЗО комментирует председатель комиссии от Минздрава, заместитель министра здравоохранения Раиса Моисеенко», - сказал Примак.

В то же время он подтвердил, что является личным врачом экс-премьера и присутствовал на осмотре Тимошенко в СИЗО. Впрочем, он отказался комментировать вопрос о том, брали ли у подсудимой кровь на анализ.

«У меня задача лечить больных, я врач, а политика - будь она неладна», - подчеркнул врач.

Напомним, ранее министерство здравоохранения при посещении экс-премьера в СИЗО включило личного врача Юлии Тимошенко в состав группы, которая ее осматривала, а ее состояние удовлетворительное, сообщает пресс-служба Минздрава.



Согласно сообщению, в течение 18.08.2011, 20.08.2011, 22.08.2011 и 23.08.2011 группой ведущих специалистов Минздрава предлагалось обследование, в том числе лабораторные.



«По требованию пациентки в состав группы привлечены ее доверенных медицинских работников: лечащего врача и медицинскую сестру».

фото: tymoshenko.ua