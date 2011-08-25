Италия отдает повстанцам $350 млн из денег Каддафи

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Италия поставит бесплатно Ливии бензин и газ и передаст $350 млн из замороженных фондов режима Каддафи. Об этом заявил сегодня премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который встретился в Милане с главой исполкома Переходного национального совета /ПНС/ Ливии Махмудом Джибрилем.

«Мы говорили о последних событиях в Ливии, о многочисленных жертвах войны, о проблемах, которые встают перед страной, о будущем отношений между Италией и Ливией. В стране нет самого необходимого, в том числе воды, и мы решили бесплатно поставить топливо и газ. Мы также готовы перевести первый транш в размере 350 млн евро из замороженных фондов режима Каддафи», - цитирует Берлускони ИТАР-ТАСС. Премьер уточнил, что в понедельник, 29 августа, итальянская энергетическая компания ЭНИ и ПНС подпишут соглашение о «гуманитарных поставках газа и бензина для нужд населения».

Кроме того Берлускони и Джибриль договорились о создании «совещательного комитета правительств двух стран». Итальянский премьер выразил полную поддержку ПНС в процессе формирования нового демократического правительства Ливии.

Со свой стороны лидер ПНС заявил, что без материальной и финансовой помощи новым властям страны не справиться с тем задачами, которые стоят перед ними: обеспечение всем необходимым ливийского населения, налаживание функционирования школ, восстановление инфраструктуры.

Напомним, ранее Главред сообщал, что Германия выделила ливийским повстанцам 100 миллионов евро из замороженных 3,7 миллиарда евро активов ливийского лидера Муаммара Каддафи, на которые распространяются международные санкции.

фото: muirtv.com