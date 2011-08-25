Каждый четвертый украинец считает День Независимости обычным выходным (ОПРОС)

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Накануне Дня Независимости Центр Разумкова провел опрос, который показал, что если бы референдум о провозглашении государственной независимости Украины происходил сейчас, независимость поддержали бы 62,8% опрошенных, что является наивысшим показателем за все время, когда проводились подобные опросы.

Вместе с тем, доля тех, кто положительно отвечает на вопрос, является ли Украина действительно независимым государством, меньше, чем доля тех, кто отвечает отрицательно (соответственно 37,4% и 49,8%), тогда как, например, в августе прошлого года эти доли были примерно равными (соответственно 43,2% и 44,7%).

Большинство граждан Украины (67,5%) считают День независимости праздником (19,3% опрошенных ответили, что День Независимости для них - «действительно большой праздник», 48,2% - «обычный праздник, как и другие официальные праздники»). 30,9% не считают День независимости праздником (25,8% дают ответ, что для них это «не праздник, а обычный выходной день», 5,1% - что вообще «этот день должен быть рабочим»). Доля тех, кто считает День независимости праздником, является самой высокой за все время, когда проводились подобные опросы, а доля тех, кто не считает его праздником - наименьшей.

Вместе с тем, относительное большинство опрошенных считают, что их семья больше потеряла от обретения Украиной независимости (45,2%), тогда как лишь 23,2% считают, что их семья больше выиграла.

61,7% опрошенных считают, что по сравнению с 1991 годом ситуация в стране в целом ухудшились. Отвечая на вопрос, как изменилась ситуация в Украине в разных сферах общественной жизни по сравнению с 1991 годом, чаще всего опрошенные отмечают ухудшение ситуации в сфере борьбы с коррупцией (70,1%, тогда как в августе прошлого года такой ответ давали 61,4%), в уровне социальной защищенности (соответственно 65,2% и 51,4%), в уровне жизни населения (соответственно 63,7% и 49,1%), ухудшение экономической ситуации (соответственно 63,1% и 47,8%), повышение уровня преступности (соответственно 63,1% и 53,0%). Реже указывают на ухудшение ситуации относительно уровня демократии - 35,6%, однако, на улучшение ситуации в этой сфере указывают еще меньше респондентов (28,4%). В августе прошлого года эти показатели составляли соответственно 28,5% и 32,6%.

Граждане выше оценивают свой собственный уровень заинтересованности в укреплении независимости Украины, уровень заинтересованности большинства населения страны и оппозиции, чем уровень заинтересованности властей в этом.

Большинство респондентов считают, что укреплению независимости Украины мешают энергетическая зависимость (73,8%), диктат экономических условий со стороны международных финансовых организаций (71,9%), расположение иностранных военных баз на территории Украины (55,7%). Лишь 26,0% придерживаются мнения, что принадлежности мешает свободное функционирование на территории Украины иностранной прессы (53,9% считают, что не мешает).

По мнению опрошенных, в наибольшей степени от провозглашения независимости выиграло руководство страны (так считают 37,7% респондентов) и люди, подвержены предпринимательства (31,0%).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 10 по 17 августа 2011 года. Было опрошено 2007 респондентов старше 18 лет во всех областях Украины, Киеве и АР Крым по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как стратифицированная, многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Опрос осуществлялся в 132 населенных пунктах (из них 74 городских и 58 сельских поселений). Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.