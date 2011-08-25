Цены в Беларуси растут как на дрожжах - Лукашенко удивлен

{1-}

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от своего правительства рассказать о мерах по стабилизации потребительского рынка страны, сообщает NEWSru.com.

«Хотелось бы услышать о действиях по стабилизации потребительского рынка, не нужно здесь пенять на вывоз товаров в Россию», - обратился к членам правительства Александр Лукашенко в ходе совещания по актуальным вопросам социально-экономического развития страны.

По его словам, осуществляется «мониторинг вывоза товаров, он постепенно из недели в неделю сокращается. Поэтому говорить, что пришли и все забрали, не приходится».

Президент подчеркнул, что Беларусь сегодня находится в едином экономическом пространстве с Россией. Кроме того, «и украинская граница не на замке, да и у нас в целом открытая экономика».

«Закроем мы кому-то границу, затем завтра и нам закроют. Поэтому говорить о том, что завтра станут цепью пограничники или милиция с таможенниками, которые никого не пустят, это полная дурь. Надо действовать только экономическими методами» - сказал Александр Лукашенко.

Он также потребовал разобраться и с ростом цен. «Несмотря на мои требования, они растут как на дрожжах. Не кроется ли за этим вседозволенность местных властей и руководителей отдельных предприятий, которые прикрываются диспаритетом цен с Россией», - сказал Лукашенко.

Рост цен не так страшен, ведь все деньги остаются у предприятий и людей, считает президент Беларуси. «Но надо видеть другую сторону - способно ли население нормально питаться и хватит ли у него средств для этого, создали ли мы условия, чтобы люди смогли заработать столько денег, чтобы прокормить себя», - обеспокоен он.

Лукашенко обещал, что, несмотря на критику, Беларусь продолжит политику по увеличению пенсий и индексированию зарплат.

В последние дни жители Беларуси столкнулись с дефицитом, в частности мяса. За мясной продукцией выстраиваются длинные очереди, а изредка появляющийся товар мгновенно расходится.

Глава Комитета госконтроля Александр Якобсон заявил журналистам, что белорусские товары массово скупаются россиянами - как предпринимателями, так и частниками. К тому же, сами белорусы охотно вывозят товары отечественного производства за границу, чтобы заработать валюту. В этой ситуации Александр Якобсон предлагает повысить цены на продукты до уровня российских, но не сразу, а на 3-5% в месяц.

Для решения проблемы дефицита власти также намерены ввести квотирование ряда продуктовых поставок, обязав производителей продавать часть продукции на внутреннем рынке, даже если им придется работать в убыток.

При этом курс белорусского рубля упал на 20%. В течение последних трех месяцев в Беларуси существовал двойной курс валют. В обменниках российский рубль стоил 170 белорусских рублей. Но за такую сумму российские деньги можно было только продать. Купить же их можно было фактически только на черном рынке, у валютчиков - и в течение трех месяцев курс неизменно составлял 220 белорусских рублей.

Однако с начала августа ситуация ухудшилась: курс белорусского рубля только за минувшую неделю упал на 20%. Белорусские эксперты объясняют это бесперебойной работой печатного станка - объем наличных денег за июль увеличился на 11,4%, а по сравнению с началом года - на 57,1%.

фото: moyby.com