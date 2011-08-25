Адвокат: Обвиняемый в организации убийства Политковской знает имя заказчика

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Дмитрий Павлюченков, подозреваемый в организации убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской знает заказчика убийства, но «некоторые заинтересованные лица» заставляют его скрывать эту информацию. Об этом заявила адвокат Павлюченкова Тамара Кучма.

«Я не могу говорить о заказчике, но его (Павлюченкова) упреждали, что нужно держать язык за зубами, потому что он 14 лет прослужил в МВД» – цитирует защитника ИТАР-ТАСС. В то же время Кучма заметила, что угрозы поступали «от неких заинтересованных лиц».

Ранее сегодня адвокат заявила, что ее подзащитный категорически отрицает причастность к преступлению. По ее словам, он все еще находится в статусе подозреваемого и «никаких обвинений ему не предъявлено».

В то же время Кучма сообщила, что на ее подзащитного дважды было совершенно нападение. «На него напали, причинив ему тяжкие телесные повреждения. Это было первое предупреждение, а второе – это давление, постоянно оказываемое на него», – пояснила адвокат, отметив, после нападений Павлюченков стал инвалидом 2-й группы и уволился из МВД.

«Мы предполагаем, что это были заказчики и родственники других обвиняемых», – сказала Кучма.

Как ранее писал Главред, Басманный суд Москвы 26 августа рассмотрит вопрос об аресте отставного подполковника милиции Дмитрия Павлюченкова, подозреваемого в организации убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Такое решение принял судья Артур Карпов, предоставив защите время для сбора доказательств. В своем постановлении он отметил, что «задержание Павлюченкова законно» и было произведено с соблюдением всех норм Уголовно-процессуального кодекса.

Напомним, экс-начальник отделения 4-го отдела оперативно-поискового Управления ГУВД Москвы был задержан 23 августа во время допроса. На первом судебном процессе по делу об убийстве Политковской он выступал в качестве секретного свидетеля. По данным «Новой газеты», «он пытался ввести следствие в заблуждение относительно своей причастности к убийству, пытаясь пригодиться в качестве ценного источника информации, которому стало известно о преступлении со слов подсудимых». «Именно по заявлению Дмитрия Павлюченкова было возбуждено уголовное дело против его бывшего друга Сергея Хаджикурбанова, которого Павлюченков обвинил в вымогательстве крупной суммы денег», – пишет «Новая газета».

Как сообщил ранее официальный представитель СК России Владимир Маркин, «следствием установлено, что Павлюченков за денежное вознаграждение получил заказ на организацию убийства Политковской и создал преступную группу, в которую вошли трое братьев Махмудовых и другие лица». Затем Павлюченков, будучи начальником отделения четвертого отдела оперативно-поискового управления ГУВД Москвы, занимающегося наружным наблюдением, поручил своим подчиненным наблюдение за журналисткой с целью выяснить маршруты и время ее ежедневных передвижений по городу. В последующем Павлюченков приобрел оружие, разработал план и определил роль каждого из соучастников при подготовке и совершении убийства, – сообщил представитель СК. – Полученная Павлюченковым информация и орудие убийства были переданы непосредственному исполнителю Рустаму Махмудову и его пособникам, которые за несколько суток до преступления обеспечивали слежку за передвижениями Анны Политковской».

Маркин заявил, что «у следствия есть сведения и о предполагаемом заказчике преступления». «Однако пока предавать гласности эту информацию следствие считает преждевременным», – подчеркнул он.

Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в лифте дома на улице Лесной, когда поднималась в свою квартиру. В журналистку стреляли пять раз. Основной версией преступления следствие считает профессиональную деятельность Политковской.

фото: newsfiber.com