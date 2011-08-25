Мэр Львова все-таки уволил начальника управления образования (ВИДЕО)

Владимир Огур освобожден от должности начальника управления образования. Соответствующее распоряжение подписал городской председатель Андрей Садовый, сообщает Zaxid.net

Обязанности начальника управления пока будет исполнять его заместитель.

Как сообщал Главред ранее, в СМИ появилась информация, что диплом о высшем образовании руководителя городского управления образования Владимира Огура - поддельный. Городской голова дал поручение провести служебное расследование по выяснению обстоятельств.

И мэр тогда подчеркнул: «Если информация окажется правдивой, руководитель управления образования будет немедленно уволен, а материалы будут переданы в правоохранительные органы. Если же информация окажется неправдивой, нужно будет извиниться».

Извиняться не пришлось.