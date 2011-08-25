Каддафи готов отдать за свою жизнь 25 тонн золота

{1-}

Ливийский лидер Муаммар Каддафи предложил человеку, способному спасти его и членов его, семьи 25 тонн золота. Об этом сообщил экс-глава Центробанка Ливии Фархат Бенгдара, вставший на сторону оппозиции.

Банкир считает, что Муаммар Каддафи попытается продать золотой запас страны, чтобы оплатить собственную безопасность и посеять раздор среди племен в этом североафриканском государстве, сообщает РБК. По его словам, относительно недавно Каддафи предлагал одному из друзей Бенгдара 25 тонн золота.

«Мой друг обратился ко мне за советом. Я посоветовал ему отклонить предложение Каддафи, что он немедленно и сделал. Но этот случай – весьма показательный», – полагает Бенгдара. Он добавил, что его друг не является ливийцем, но дополнительных деталей не раскрыл.

Бывший глава ЦБ Ливии оценивает золотые запасы Триполи в $10 млрд. «Частью этих средств полковник может воспользоваться», – полагает он.

При этом экс-глава ливийского Центробанка считает, что Каддафи уже покинул столицу страны и направляется, скорее всего, в сторону границы с Алжиром. «Он может подкупить некоторые племена, чтобы обеспечить собственную безопасность и посеять хаос в стране», – заключил Бенгдара.

Как ранее сообщал Главред, о местонахождении Муаммара Каддафи пока ничего не известно. Время от времени эксперты высказывают мнения по поводу того, где скрывается ливийский лидер, и почти все сходятся в одном: полковник вряд ли покинул страну.

Напомним, после взятия президентской резиденции мятежники практически полностью контролируют столицу Ливии. Однако, по свидетельствам очевидцев, отдельные очаги сопротивления в Триполи остаются. Продолжаются бои и в небольших городах к западу и востоку от столицы.