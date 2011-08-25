ГПУ подозревает в организации теракта двух депутатов

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24 августа 2011 года по материалам Службы безопасности Украины Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении двух депутатов Васильковского городского совета по признакам приготовления к совершению террористического акта, изготовления и хранения с целью распространения материалов с призывами к совершению террористических актов и незаконного хранения взрывчатых веществ и боеприпасов, сообщает УНИАН.

Как заявили в пресс-центре СБУ, в ходе расследования уголовного дела по факту совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 14 и ч.2 ст. 258, ч.1 ст. 258-2 и ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, по подозрению в совершении перечисленных преступлений задержаны три человека.

«Во время проведения обысков по месту жительства этих лиц были выявлены: взрывчатое вещество – тротил, боевые патроны, схема изготовления самодельного взрывного устройства, листовки с угрозами о совершении взрыва и другие запрещенные к свободному обороту предметы», - говорится в сообщении.

Также следственным отделом УСБУ в Киевской области возбуждено уголовное дело против гражданина Ш. по признакам террористической деятельности.

На данное время назначен ряд экспертиз для исследования изъятых у подозреваемых предметов. Устанавливается причастность к совершенным преступлениям других лиц, решается вопрос относительно применения меры пресечения в отношении задержанных.

Досудебное следствие продолжается.

Как сообщал Главред ранее, 22 августа сотрудники СБУ Василькове Киевской области задержали троих участников организованной преступной группировки, которые 24 августа планировали осуществить взрыв в Киеве или пригороде.

Рано утром 23 августа задержанных по подозрению в организации теракта на День Независимости отпустили.

фото: 24.ua