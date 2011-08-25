В Раде засекретили депутатов, которые получили государственные квартиры

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В аппарате Верховной Рады отказались обнародовать имена депутатов, которые получили квартиры на протяжении последней каденции парламента, сообщает «Украинская правда».

Об этом говорится в ответе на запрос издания руководителя аппарата Верховной Рады Валентина Зайчука. Вместе с тем он сообщил, что народные депутаты шестого созыва получили 15 служебных квартир в доме по улице Срибнокильской, 24, строительство которого завершено в 2007 году.

На завершение строительства и введение в эксплуатацию пятой секции жилого дома с встроенным помещением «Укрпочты» потрачено 5438,0 тысяч гривен бюджетных средств.

«На протяжении последних четырех лет жилье для народных депутатов не строится», - сообщил Зайчук.

«Что касается предоставления списка народных депутатов Украины, которые получили квартиры, то указанные сведения в соответствии с решением Конституционного Суда от 30 октября 1997 года №5-зп относятся к конфиденциальной информации, распространение которой согласно части второй статьи 32 Конституции не допускается без согласия лица, кроме случаев, определенных законом, и лишь в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека», - говорится в ответе на запрос.

Как сообщал Главред ранее, Аппарат Верховной Рады отказался называть фамилии помощников-консультантов народных депутатов Украины, а также предоставлять информацию о количестве подручных у парламентариев, на оплату труда которых ежегодно выделяется 100 млн. грн.