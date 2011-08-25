Названы причины падения "Прогресса" (ВИДЕО)

Падение космического грузовика «Прогресс М-12М» произошло, по предварительным данным, из-за сбоя в работе двигателей 11Д55 производства Воронежского механического завода, которые применяются на третьей ступени ракеты-носителя «Союз-У».

Об этом заявил высокопоставленный источник в ракетно-космической отрасли, принимающий участие в работе аварийной комиссии, сообщает РБК-Украина.

Напомним, ракета-носитель «Союз-У» с космическим грузовиком «Прогресс М-12М» стартовала 24 августа с космодрома Байконур.

Корабль должен был доставить на Международную космическую станцию (МКС) 2 т 670 кг различных грузов: топливо, аппаратуру для научных исследований, запасы сжатого кислорода, продукты питания, расходуемое оборудование для российского и американского сегментов станции, посылки для экипажа МКС.

Во время полета ракеты-носителя на участке работы третьей ступени, вероятно, произошло нарушение работы двигательной установки, что привело к ее аварийному отключению.

Как ранее писал Главред, обломки «Прогресса М-12М» упали в тайгу на Алтае. По словам очевидцев, взрыв от падения было слышно за 100 км.