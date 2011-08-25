Милицию хотят наказать за слезоточивый газ

Лидер партии «За Украину!» Вячеслав Кириленко требует от Генпрокуратуры возбудить уголовное дело относительно действий работников МВД по факту событий 24 августа, сообщает «Украинская правда».

«Я требую от Генпрокуратуры возбудить дело против работников правоохранительных органов, которые 24 августа во время празднования Дня Независимости нарушили 33 и 39 статьи Конституции Украины. Эти статьи гарантируют каждому гражданину Украины свободу передвижения и право мирных собраний», - подчеркнул политик.

Кириленко подчеркнул, что «сегодняшнее обращение МВД в прокуратуру, с требованием возбудить уголовное дело против участников мирной акции, безосновательное и циничное».

«Тем более, что ни один суд не запрещал представителям оппозиции двигаться по улице Владимирской, на которой правоохранители устроили провокацию против мирной демонстрации с применением слезоточивого газа.

Как известно, 24 августа произошли стычки между колонной оппозиции и милицией. Милиция передала материалы в Генпрокуратуру.