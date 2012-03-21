Навіщо в Україні забороняють фільми?

Історія із забороною в Україні офіційного прокату російської військово-патріотичної драми «Серпень. Восьмого» скінчилася так само швидко й несподівано, як почалася. Користуючись термінологією політичних оглядачів, ескалації конфлікту не відбулося.

Тобто спочатку з вимогою заборонити для прокату фільм, який розпалює міжнаціональну ворожнечу, звернулися певні українські політичні та дипломатичні організації. Їм нібито пішли назустріч. За короткий час потому Держкіно оприлюднив заяву: фільм ніхто не забороняв, просто це такий піар-хід самих прокатників. Хоча не знаю, чи справді потрібен таких хід, якщо на батьківщині фільму, в Росії, це кіно за перший тиждень прокату зібрало майже 5 мільйонів доларів. До слова, це більше, ніж будь-яка частина не менш патріотичного фільму Нікіти Михалкова «Стомлені сонцем-2» за всю свою прокатну біографію.

Невже Україна, де кінотеатрів дуже мало, справді така важлива для виробників саме стрічки «Серпень. Восьмого», що вони почали цю, як кажуть у Держкіно України, спецоперацію? Не певен. Свого додаткового мільйону таке кіно тут, у нас, явно не заробить. Може, спроба заборонити в Україні кіно про російсько-грузинський збройний конфлікт – це такий удар у відповідь в ході затяжних «газової» та «сирної» воєн? Теж навряд, надто вже неспіввимірні це величини: пропагандистське російське кіно та український «Російський» сир із нібито пальмовою олією…

Тим більше що насправді кіно дійсно досить швидко дозволили. Від часу повідомлення про заборону до моменту її скасування пройшло лише 5 днів. Але це зовсім не означає ані прозріння чиновників, ані перемоги дипломатів від культури, ані розуміння того, що в офіційній Росії переважають антигрузинські настрої, тож нам, в Україні, чужих політичних та ідеологічних настанов не треба. Зі своїми б визначитись.

Ось із цього місця хотілося б трошки докладніше. Я і так не збирався купувати квиток на «Серпень. Восьмого». Я не шукатиму цієї стрічки в Інтернеті, аби подивитися її безкоштовно. Міні-скандал довкола загалом нецікавої мені стрічки зовсім не спонукав мене зацікавитися нею. І нас таких багато, нас не подолати. Отже, з урахуванням того, що в сучасному світі взагалі важко щось комусь заборонити, і найдієвішими для людей є самообмеження, заборону (чи спробу заборони) російської стрічки антигрузинського змісту я не підтримую.

Так само виступаю проти заборони фільму «Ми з майбутнього-2», де прочитуються відверті антиукраїнські мотиви. Йдучи ще далі, я проти заборони стрічок типу «Хостел-2» та «Пилка-VI» - а це вже не має до українсько-російських стосунків та російського мілітаризму жодного відношення. Адже насправді згадані та інші, не згадані тут спроби офіційних державних органів України заборонити щось для публічної демонстрації – лише струс повітря. Без жодної політичної, соціальної, громадянської, культурної та навіть людської складової.

Дурнувата історія довкола фільму «Серпень. Восьмого» - черговий приклад вибіркового ставлення українських чиновників до всього, що відбувається в моїй країні. Наприклад, до правосуддя: крадії сидять, а вбивць випускають, якщо в них є впливові родичі. Ну, а забороняючи окремо взяте кіно, яке справді є зразком російської політичної пропаганди та профінансоване з російського бюджету, чиновники одночасно заплющують очі на те, що український інформаційний простір загалом незахищений від проникнення чужої нам ідеології. Та пропаганди насамперед радянських або неорадянських політичних та культурних цінностей. І головний ідеолог та популяризатор згаданих цінностей обіймає в Україні досить високу посаду – міністра освіти, науки, молоді та спорту. Чому, демонстративно забороняючи кіно, яке ті, хто побачив, реально забудуть за пару тижнів, у нас толерують таких, як Дмитро Табачник чи його соратник і однодумець - Олесь Бузина. Тексти останнього, причому – відповідного змісту, публікуються без жодних вікових обмежень у вільному доступі.

Зрештою, якщо в Росії існує пропаганда, дієвою зброєю якої є кіно, то, за всіма законами ідеологічної боротьби, у нас мусить існувати контрпропаганда. Скажімо, в той час, коли весь світ розумів, що у серпні 2008 року російське вторгнення на територію Грузії було спровоковане не політикою Міхаіла Саакашвілі, і вторгненню давалася відповідна оцінка, у самій Росії в усьому аргументовано звинувачували грузинів. Ми тут, в Україні, завдяки вільному доступу до провідних російських газет та телеканалів, мали змогу отримувати насамперед цю пропагандистську інформацію. Янукович від імені тодішньої опозиції навіть підтримав росіян. А реальну картину того, що відбувалося, мали змогу давати лише окремі українські ЗМІ.

Так в усіх сферах. У музиці, наприклад: зовсім недавно у Львові офіційно заборонено транслювати в міському транспорті російську популярну музику. Проте чим замінити цей контент, львівська міська рада не знає: там не слухають ніякої музики, крім нафталіну про два дубки на горі, пропонованого на офіційних концертах з нагоди чого-небудь. З кіно та ж сама історія: забороняючи або хоча б не рекомендуючи якусь стрічку, варто було б запропонувати альтернативну, бажано – адекватну заміну. Ну, і коли починаються крики щодо засилля так званої «низькопробної друкованої продукції з Росії», так і хочеться закликати відповісти ударом на удар: зробити в Україні засилля власної друкованої продукції. Бажано – трошки вищої проби.

фото: kinopoisk.ru, Главред