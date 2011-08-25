Повстанцы считают, что нашли убежище Каддафи

Ливийские повстанцы, осаждающие жилой квартал в Триполи недалеко от резиденции Муаммара Каддафи , предполагают, что в окруженных ими зданиях скрываются ливийский лидер с несколькими сыновьями, и сегодня они будут захвачены.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Мятежники не пояснили, на каком основании они сделали такой вывод. «Они (Каддафи и сыновья) – вместе. Они в небольшом логове», – сказал один из мятежников Мухаммад Гомаа. «Сегодня мы закончим. Сегодня мы положим этому конец», – добавил он.

В настоящее время в осажденном квартале продолжается перестрелка.

Напомним, повстанческие отряды при поддержке авиации НАТО 22 августа заняли большую часть ливийской столицы Триполи. Во вторник силы повстанцев смогли взять последний оплот правительственных войск – укрепленный квартал Баб-аль-Азизия, где расположена резиденция Каддафи. В то же время Каддафи выступил с радиообращением к нации и заявил, что сдача повстанцам правительственной резиденции в столичном квартале Баб-аль-Азизия была «тактическим маневром».

О судьбе самого ливийского лидера пока достоверно ничего неизвестно. За поимку Каддафи объявлено вознаграждение 1,7 миллиона долларов.

Как ранее писал Главред, сам Каддафи якобы предлагает за свое спасение 25 тонн золота.