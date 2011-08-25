Тимошенко просит разрешения сдать кровь

Бывший премьер-министр, лидер ВО «Батьківщина» Юлия Тимошенко просит Печерский райсуд Киева разрешить личному врачу взять у нее анализ крови, сообщают «Комментарии».

«Я вас прошу, чтобы моя медсестра взяла у меня анализ крови», - сказала Тимошенко на заседании и попросила, чтобы суд разрешил ее врачам провести экспертизу в своей лаборатории.

Экс-премьер отметила, что когда ее осматривала медицинская комиссия Министерства здравоохранения, в которую были допущены ее врач и медсестра, им не дали возможности взять у нее кровь.

По словам экс-премьера, врачи Минздрава отметили, что если анализ будет взят, то он обязательно будет передан на экспертизу в министерство.

Тимошенко считает, что это нарушает ее право на конфиденциальность медицинских сведений. Она пообещала, что не будет использовать результаты экспертизы для заявления тех или иных ходатайств в суде.

В свою очередь судья Родион Киреев отметил, что этот вопрос будет решен в предусмотренном процессуальном законодательстве порядке - вне зала заседаний.

Как сообщал Главред ранее, личный врач Тимошенко Андрей Примак не опроверг факт взятия крови на анализ у экс-премьер-министра с дальнейшим уничтожением биоматериала по просьбе самой Тимошенко. Он заявил, что комментировать этот вопрос может только заместитель министра здравоохранения Раиса Моисеенко.