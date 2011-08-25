Защита Тимошенко просит суд освободить экс-премьера из-под ареста

Защита бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко просит Печерский райсуд Киева освободить экс-премьера из-под ареста, сообщает ГолосUA.

Соответствующее ходатайство зачитал защитник бывшего руководителя Кабмина Николай Сирый и отметил, что на сегодняшний день нет оснований содержать Тимошенко под стражей.

Защитник также попросил обратить внимание на хорошее поведение Тимошенко во время заседаний и учесть тяжелое состояние здоровья экс-премьера.

Сирый попросил суд заменить меру пресечения подсудимой на любую другую, не связанную с лишением свободы.