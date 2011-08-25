Жителей Горного Алтая предупредили о токсичности обломков "Прогресса"

Власти Горного Алтая и МЧС РФ предпринимают усиленные меры для защиты жителей Чойского района (где найдены обломки разбившегося «Прогресса») от возможных последствий этой катастрофы.

Спасатели предупреждают, что фрагменты обломков разбившегося «Прогресса» токсичны: в состав ракетного топлива входил гептил – вещество первого класса опасности. По оценке специалистов, оно в шесть раз токсичнее синильной кислоты.

В то же время главный врач чойской ЦРБ Александр Хряпенков сообщил Вестям.Ru, что ни одного пострадавшего врачи, за медпомощью никто не обращался, и никаких сведений о пострадавших нет.

Сейчас, по его словам, МЧС везде выставило кордоны и запрещает посещать лес. «По гептилу ситуация понятная, но сколько раз брали пробу воды и воздуха, ничего опасного не находили. Гептил ведь содержится на растениях и в почве, так что главное – чтобы народ за орехами и ягодами в лес не ходил», – сказал главврач ЦРБ.

Хряпенков рассказывает, что местные жители находят «космические» обломки очень часто. «Я и сам находил, – признается он. – Но мы к ним не прикасаемся. Потому что остатки гептила на поверхности обломков все равно существуют».

Местные жители уже приучены к тому, что на пути могут встретиться токсичные обломки ракет. Так что, по признанию врача, страха как такового нет. «Но есть дискомфорт, – признается медик. – Потому что ты сам-то вряд ли пострадаешь. Но то, что пострадала природа, а, следовательно, и люди, которые проживают в районе падения «Прогресса», – это наверняка».

Между тем, ученые взяли пробы почвы и воды для выявления уровня содержания ядовитых веществ. По мнению медиков, они способны вызывать приступы астмы, проблемы с дыхательными путями и даже привести к заражению крови, поскольку гептил – крайне опасное токсическое вещество.

Говорят, что еще лет 25 назад за произнесенное вслух слово «гептил» можно было угодить в тюрьму. Однако, химики, экологи, местные жители и туристы – любители путешествовать по Горному Алтаю – о токсичности космических обломков знают уже давно. И давно обсуждают эту проблему. Так, после запуска одного из «Союзов» на сайте Клуба любителей Горного Алтаяможно было прочитать: «Если все пойдет штатно, то сброс отработанной ступени как всегда – над Алтайским государственным заповедником. Плюс-минус 100 км. (…) Космический корабль «Союз ТМА-17» выводится на орбиту носителем «Союз ФГ», двигатели которого работают на кислороде и керосине и, таким образом, являются экологически чистыми. Так что на этот раз гептила не боимся, по заповеднику лишний раз не шастаем, чтобы по голове не стукнуло».

На этом же сайте, помимо фотографий и описаний красот Горного Алтая, можно найти и научные исследования, посвященные гептилу. В одном из них говорится: «В настоящее время мы имеем экспериментальное подтверждение токсического влияния компонентов ракетного топлива (гептил) на биологические объекты, объясняющее многие патологические состояния у людей, проживающих в районах загрязнения. Эти работы были проведены в Научно-исследовательском институте биохимии СО РАМН (г. Новосибирск) под руководством академика РАМН Л.Е. Панина».

Как пишут ученые, неоднократно поднималась проблема алтайского феномена – «желтые дети», рождение которых связывают с токсическим воздействием гептила на беременных женщин, у которых развивалась анемия. Еще в 1989 году Тальменский район приобрел печальную известность в связи с рождением так называемых «желтых детей» – там была зарегистрирована нарастающая частота желтухи новорожденных. С 1990 года заболевание стали регистрировать и в других районах Алтая.

«Сам феномен «желтых детей» не является чисто алтайским, – поясняют исследователи. – Их рождение наблюдалось также в Астраханской области, Башкирии и других местах, где действовали уже другие экологические факторы. Однако один из них тот же: токсические элементы ракетного топлива. Сегодня мы знаем, что это гептил».

Напомним, 24 августа с космодрома «Байконур» был произведен пуск ракеты-носителя «Союз-У» с грузовым транспортным кораблем «Прогресс М-12М», который должен был доставить груз для Международной космической станции. Однако при пуске аварийно отключились двигатели установки ракеты-носителя. В результате произошло падение космического корабля «Прогресс М-12М» на территории Республики Алтай.

Сегодня пришло сообщение о том, что Генпрокуратура организовала проверку по фактам падения космического корабля «Прогресс».

По материалам Вести.RU