Путину оказали срочную помощь смоленские врачи (ФОТО)

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Премьер-министр РФ Владимир Путин в ходе поездки на Смоленщину посетил областную клиническую больницу. Там он улучил момент для консультации, а заодно продемонстрировал сопровождающим и корреспондентам свою физическую форму.

«Я плечо потянул, можете посмотреть?» – спросил он у главврача больницы Евгения Каманина, который проводил для премьера экскурсию по больнице, передает РИА «Новости». Путин сообщил, что утром, как обычно, занимался спортом, разминался на татами и, выполнив кувырок, потянул плечо, а в спортзале на тренажерах усугубил травму.

Специалист осмотрел плечо, для чего премьеру пришлось раздеться до пояса, посоветовал мазь и сделал Путину обезболивающую аппликацию. Обнажаться на публике и под прицелом фото- и видеокамер премьеру не привыкать: он не только уже делал подобное, но и охотно об этом говорит.

Еще один примечательный эпизод случился, когда премьеру показывали лазерный скальпель, разработанный еще в 1980 году. В больнице им активно пользуются с 1986 года. «Это разработка Смоленского авиационного завода. Аналогов за рубежом ему нет. Мы широко им пользуемся», – рассказал главврач, отметив, что температура луча достигает 2-3 тысяч градусов.

«Халат прожжется?» – спросил Путин, протянув край своего халата. Присутствовавший рядом вице-премьер Александр Жуков заметил, что этот лазер прожжет не только халат, но и руку. «Халат жалко, а руку нет», – заметил на это премьер.

фото: vesti.az