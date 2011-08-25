Убийца Че Гевары получит компенсацию в почти 3 млрд долл.

25 августа 2011, 19:00

{1-} 75-летний эмигрант с Кубы Густаво Вийольдо добился права на рекордную компенсацию от правительства Острова Свободы. Сумма в 2,8 млрд. долл. должна быть выплачена ему по гражданскому иску за разрушенную революцией 1959 года семью и утраченное наследство, сообщает NEWSru.com.

Об этом информировало мексиканское агентство Notimex со ссылкой на решение суда округа Майами-Дейд в американском штате Флорида.

По данным американских СМИ, Вийольдо был агентом ЦРУ, одним из немногих оставшихся сейчас в живых участников знаменитой провальной попытки вторжения на Кубу в Заливе Свиней в апреле 1961 года с целью свержения Фиделя Кастро. Кроме того, он принимал участие в операции по захвату в Боливии в октябре 1967 года знаменитого революционера Эрнесто Че Гевары, который, как известно, был убит, и захоронении его тела.

Возможность подачи исков о компенсации со стороны кубинских эмигрантов к правительству своей бывшей страны предусмотрена законом США о защите жертв терроризма. Предполагается, что указанная сумма может быть выплачена заявителю с замороженных в США кубинских счетов или за счет наложения ареста на то или иное имущество или бизнес, которые принадлежат кубинским властям или предпринимателям за рубежом.

Это уже второй иск, поданный Вийольдо против кубинского правительства. Ранее американский суд уже присуждал ему компенсацию, правда, значительно более скромную - 170 млн. долл., однако позднее более высокая судебная инстанция отменила этот вердикт в связи с нарушениями правил подачи исков против иностранных государств.

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