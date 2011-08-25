Киреев в 11-й раз отказался освободить Тимошенко

Председательствующий в судебном процессе по обвинению экс-премьер-министра Юлии Тимошенко судья Печерского районного суда города Киева Родион Киреев в одиннадцатый раз отказался освободить экс-премьера из-под стражи, таким образом, отклонив соответствующее ходатайство ее адвокатов, сообщает УНИАН.

В постановлении суда отмечается, что адвокаты Тимошенко в своем ходатайстве не привели достаточно оснований, которые бы свидетельствовали о необходимости изменения меры пресечения.

Как сообщал Главред ранее, защитник экс-премьера попросил обратить внимание на хорошее поведение Тимошенко во время заседаний и учесть тяжелое состояние здоровья Тимошенко. Адвокат попросил суд заменить меру пресечения подсудимой на любую другую, не связанную с лишением свободы.

Следующее судебное заседание по делу состоится 26 августа, в 9.00.