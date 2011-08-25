На Банковой говорят, что «подозрительного» мэра не награждали

Фамилия Красноармейского городского главы Андрея Ляшенко была ошибочно включена в перечень награжденных к 20-летию Независимости, сообщила пресс-служба администрации Президента.

«В соответствующем указе «О награждении знаком отличия президента - юбилейной медалью «20 лет независимости Украины», подписанном главой государства, фамилии Андрея Ляшенко нет», - заверили спикеры Президента.

В пресс-службе уточнили, что ошибка произошла в связи с большим объемом документа (более 2000 награжденных).

«Кандидатура мэра Красноармейска действительно была подана в администрацию президента для награждения юбилейной медалью «20 лет независимости Украины», однако была отклонена», - уточнили в администрации.

Как сообщал Главред ранее сообщалось, что Президент наградил юбилейной медалью мэра, вовлеченного в коррупционный скандал.