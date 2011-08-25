Гриценко уличил Герман в неправде

Лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко требует от советника Президента Анны Герман подтверждения того, что он бывал в администрации Президента, сообщает «Украинская правда».

Об этом он написал в открытом письме Герман, опубликованном на официальном сайте Гриценко, и напомнил, что 24 августа в эфире «5 канала» Герман заявила: «Юлия Тимошенко... не признает этого Президента, она не хочет к нам идти на диалог. Все остальные кандидаты, которые баллотировались, все лидеры оппозиции очень часто бывают в администрации Президента. Я заявляю об этом с абсолютной ответственностью».

«Общение представителей власти и оппозиции я лично не считаю чем-то таким, что должно осуждаться или оцениваться негативно. Главное - какие вопросы обсуждаются, с какой целью, и делается это публично, или закрыто», - отмечает Гриценко.

«Например, если бы Президент захотел услышать мое видение угроз национальной безопасности Украины или примеры провалов в работе правительства, и для того пригласил на встречу в администрацию, я бы изложил ему свои оценки и предложения», - отмечает депутат от НУНС.

«Но - в данном случае вы как должностное лицо, работающее в администрации президента, публично, на всю страну, сказали про меня неправду», - обращается к Герман Гриценко.

«Прошу вас предоставить мне информацию, которая бы документально, то есть (цитирую вас) «с абсолютной ответственностью», подтвердила хотя бы один случай, когда я, Гриценко Анатолий Степанович, кандидат на пост президента на выборах 2010 года... «бывал в администрации Президента» после инаугурации на этот пост Януковича Виктора Федоровича», - пишет политик.

Ранее лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок также заявил, что не бывает в администрации Президента, а с советником президента Анной Герман встречается только на ток-шоу.