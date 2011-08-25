Каддафи вышел в эфир

Ливийский телеканал «Аль-Арабиа» в четверг, 25 августа, передал аудиообращение Муаммара Каддафи, сообщает Би-би-си.

Полковник обратился к жителям своего родного города Сирта, который сейчас является целью повстанцев. Каддафи призвал разгромить оппозиционеров и освободить ливийскую столицу.

«Ливия для ливийцев, а не для шпионов или империалистов, не для Франции, не для Саркози, не для Италии. Триполи наша, а не тех, кто полагается на НАТО», - заявил Муаммар Каддафи в своем обращении.

Как сообщал Главред ранее, ливийские повстанцы, осаждающие жилой квартал в Триполи недалеко от резиденции Муаммара Каддафи, предполагают, что в окруженных ими зданиях скрываются ливийский лидер с несколькими сыновьями, и сегодня они будут захвачены.