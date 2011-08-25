Из-за урагана эвакуируется пригород Нью-Йорка

В связи с приближением урагана «Айрин» началась эвакуация жителей из города Лонг-Бич, расположенного в окрестностях Нью-Йорка, сообщает РИА «Новости».

Ураган третьей категории опасности по шкале Саффира-Симпсона «Айрин» уже прошел через территорию Кубы, Гаити, Пуэрто-Рико, Доминиканской Республики. Скорость сопутствующего ветра урагана «Айрин» превышала 193 километра в час. Стихия вызвала ливни, подтопления, а сильный ветер стал причиной падения деревьев и разрывов на линиях электропередачи, есть жертвы. На Нью-Йорк, как ожидается, «Айрин» обрушится в ночь с субботы на воскресенье. В городе и окрестностях уже идет дождь, который усиливается на глазах.

«Прямо сейчас мы пакуем самые необходимые вещи в автомобиль, чтобы быть готовыми к команде об эвакуации. Пока перебираемся в дом дочери - он стоит подальше от воды», - сообщила Барбара Джентелеску, которая живет в нескольких кварталах от береговой зоны.

По ее словам, власти города объявили о готовности к эвакуации в расположенный на материке город Минеола, но официальной команды пока нет. Тем не менее, некоторые жители уже начали покидать город, чтобы не попасть в пробку в случае команды об обязательной эвакуации - Лонг-Бич связан с материком единственным мостом.

«У нас маленькие дети. Мы не можем рисковать, поэтому берем самое необходимое, детей, двух собак, отключаем электричество - и уезжаем в Нью-Йорк», - сказала Дороти Бекк из Лонг-Бич. По ее словам, паники в курортном городе не ощущается, но люди переживают - в 1985 году на остров обрушился ураган «Глория».

Губернатор соседнего с Нью-Йорком штата Нью-Джерси Крис Кристи в прямом эфире объявил чрезвычайную ситуацию в связи с приближением урагана и немедленное развертывание спасательных подразделений в прибрежной зоне. Он рекомендовал жителям летних домиков покинуть их в целях безопасности.

Телеканалы предупреждают граждан на всем Восточном побережье США о готовности к приближению урагана, рекомендуя сделать все необходимые покупки, обеспечив, в первую очередь, запас питьевой воды и медикаментов. Среди вещей первой необходимости - фонари, поскольку ураган может повредить линии электропередач.

Ранее эвакуацию жителей из-за урагана «Айрин» начал американский штат Северная Каролина.