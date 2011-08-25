Рублевая зона для Украины не является актуальной – эксперт

Рекомендация лидера Коммунистической партии Петра Симоненко создать в Украине рублевую зону не является актуальной. Такое мнение в комментарии Gazeta.ua выразил старший экономист Центра социально-экономических исследований «САSE-Украина» Владимир Дубровский.

«Слушать Симоненко нет оснований. Беларусь в свое время обещала поступить в рублевой зоны, но не сделала этого, несмотря тесные отношения с Россией и планы по созданию общего государства. То есть на такую глупость даже Александр Лукашенко не пошел. Единственное, для чего это можно делать - возврат к СССР, к чему стремятся коммунисты. Но это пройденный этап», - сказал он. По его словам, создание рублевой зоны в Украине невозможно даже теоретически.

«Образно говоря, это все равно, что оторванную руку или ногу пришить на место, но не сразу, а через несколько лет», - считает эксперт. Дубровский также убежден, что влияние инфляции в США на экономику Украины не такое существенное, как заявляет Симоненко.

Да, в Америке сейчас развиваются очень опасные процессы, что может принести серьезные проблемы для мировой экономики и, в частности, для Украины. Но главная наша проблема не в том, что мы импортируем инфляцию США. Главное - это внутренняя инфляция, которая гораздо больше, чем импортируемая», - подчеркнул экономист.

«У нас развивается такая опасная ситуация, которая была в свое время в 1995-98 годах, когда привязка гривны к доллару на фоне растущей инфляции привела к падению конкурентоспособности наших товаров как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Наконец, из-за отрицательного торгового баланса внешней торговли курс обвалился. Это больно ударило по всей экономике. Чтобы этого не допустить, МВФ настоятельно рекомендует отвязать гривню от доллара. На сегодняшний день, по нашим расчетам и исследованиям коллег, это будет означать небольшую девальвацию в пределах 8,30-7,50 гривни за доллар», - подытожил Дубровский.

Как сообщал Главред ранее, лидер КПУ, народный депутат Петр Симоненко заявил, что Украине нужно отойти от доллара и подумать о вхождении в рублевую зону.