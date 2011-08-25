Герман не считает Гриценко лидером

Советник Президента Анна Герман считает, что народный депутат, лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко напрасно обижается, ведь она никогда его лидером не считала. Об этом Герман сообщила «Украинской правде», комментируя открытое письмо Гриценко к ней.

«Анатолий Гриценко совершенно напрасно обижается. Никто его имени среди лидеров оппозиции в программе 5 канала не называл, поскольку, честно говоря, я впервые слышу о таком лидере оппозиции, как Анатолий Гриценко, - заявила Герман. - Я никогда его лидером не считала и поэтому не понимаю его претензий».

«Что касается других лидеров оппозиции, то на вопрос ведем ли мы с ними диалог, я говорила: Да, они идут на диалог, потому что это действительно уравновешенные люди, с которыми можно разговаривать, и мы пытаемся с ними разговаривать. Я не думаю, что в этом есть что-то обидное», - отметила советник президента.

При этом Герман не уточнила имен лидеров оппозиции, с которыми власти ведут диалог.

Как известно, 24 августа в эфире 5 канала Герман заявила: «Юлия Тимошенко... не признает этого президента, она не хочет к нам идти на диалог. Все остальные кандидаты, которые баллотировались, все лидеры оппозиции очень часто бывают в администрации президента. Я заявляю об этом с абсолютной ответственностью».

Как сообщал Главред ранее, Гриценко протребовал у Герман подтверждения того, что он бывал в администрации Президента.