Тимошенко хочет подать на Януковича в суд

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко намерена в пятницу подать в Печерский районный суд Киева заявление об открытии уголовного дела в отношении нынешнего президента Виктора Януковича, который, по ее словам, будучи премьер-министром в 2007 году, достиг невыгодной газовой договоренности с Россией, сообщает «Сегодня».

В ходе судебного заседания в четверг, 25 августа, Тимошенко заявила, что в 2007 году цена на газ выросла по сравнению с 2006 годом приблизительно на 70 долл., а плата за транзит осталась прежней.

«Если идти по логике прокуратуры, то тогда была ситуация один в один такая, как и сейчас. Завтра такое заявление будет передано», - заявила Тимошенко.

Она подчеркнула, что ее защита готовит расчеты, согласно которым, начиная с 2006 года, цена на газ увеличивались темпами, несоизмеримыми с ценой на транзит.

Тимошенко уточнила, что она и ее защита не считает «ценовые параметры» преступлением, но поскольку ей предъявлены такие обвинения, аналогичные действия нужно предпринять и по отношении к Януковичу, который был премьером.