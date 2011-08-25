К поиску Каддафи подключились силы НАТО

Силы НАТО подключились к поискам Муамара Каддафи, начатым ливийскими повстанцами, взявшими под контроль почти всю территорию столицы страны – Триполи, сообщает радио «Свобода».

Как сообщил британский министр обороны Лайэм Фокс, НАТО предоставляет повстанцам разведывательные данные и специальное оборудование, необходимое для поисков.

Муамар Каддафи вновь обратился к своим сторонникам. В аудиозаписи, переданной одним из арабских телеканалов, он призывает их очистить Триполи от, как он выразился, «крыс, крестоносцев и предателей».

В некоторых кварталах Триполи, а также в ряде районов на западе и юге Ливии продолжаются ожесточенные столкновения.

Лига арабских государств в четверг, 25 августа, объявила о признании созданного повстанцами Национального переходного совета в качестве законного представителя интересов народа Ливии.