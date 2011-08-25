В резиденции Каддафи нашли альбом с фотографиями Кондолизы Райс

В захваченной резиденции ливийского лидера Муаммара Каддафи повстанцы нашли альбом с фотографиями экс-госсекретаря США Кондолизы Райс, сообщает ТСН.

В альбоме собраны многочисленные фотографии Райс, которая посещала Триполи в 2008 году. Тогда, во время короткого визита, состоялся совместный ужин Каддафи и Райс.

За год до этого, в интервью телеканалу «Аль-Джазира» Каддафи сообщал о поддержке Райс и теплых чувствах к ней.

«Я поддерживаю мою дорогую черную африканскую женщину. Я восхищаюсь, я горжусь тем, как она отдает приказы арабским лидерам. Лиза, Лиза, Лиза... Я ее очень сильно люблю. Я восхищаюсь ею, и я горжусь ею, потому что она черная женщина из Африки», - добавил Каддафи.

В здании резиденции, кроме фотоальбома, обнаружены и другие странные вещи: в числе прочего, найдено «эксцентричные модные аксессуары» и золотой диван в форме русалки, принадлежащий дочери ливийского лидера.