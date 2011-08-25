МВД возбудило уголовное дело по факту столкновений 24 августа

Следственным отделом ГУ МВД Украины в г. Киеве возбуждено уголовное дело по факту столкновений «между работниками правоохранительных органов и представителями ряда политических партий, объединений и организаций», которые произошли в столице 24 августа, сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

В сообщении говорится: «Несмотря на решение Окружного административного суда г. Киева о запрещении проведения в течение суток в центральной части столицы собраний, митингов, походов, демонстраций, участники политических акций пытались прорваться сквозь кордоны милиции по улице Владимирской, игнорируя требования правоохранителей остановиться».

«В результате оказания сопротивления митингующие нанесли телесные повреждения шести работникам милиции», - отметили в пресс-службе прокуратуры.

За данному факту следственным отделом ГУ МВД Украины в г. Киеве возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.296 Уголовного кодекса Украины (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающегося особой дерзостью, которая выразилась в сопротивлении представителям власти, которые исполняли обязанности по охране общественного порядка, с нанесением им телесных повреждений и повреждения имущества).

В свою очередь, как сообщал Главред, лидер партии «За Украину!» Вячеслав Кириленко потребовал от Генпрокуратуры возбудить уголовное дело относительно действий работников МВД по факту событий 24 августа, которые нарушили 33 и 39 статьи Конституции Украины, гарантирующие каждому гражданину Украины свободу передвижения и право мирных собраний.