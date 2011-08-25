Правительство повстанцев переехало в Триполи

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Половина членов Национального переходного совета Ливии в четверг, 25 августа, прибыла в Триполи. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на представителя ливийских повстанцев Махмуда Шаммама.

По словам собеседника агентства, правительство мятежников собирается незамедлительно начать реформы, призванные преодолеть последствия правления Муаммара Каддафи. В столице страны находятся по меньшей мере восемь членов Совета, в том числе министры обороны, юстиции, внутренних дел и здравоохранения, сообщает lenta.ru.

Национальный переходный совет был образован противниками Каддафи в феврале 2011 года, вскоре после того, как в Ливии началась гражданская война. Его штаб-квартира находилась в Бенгази - крупном городе на востоке страны, в котором и начались антиправительственные демонстрации.

5 марта Совет провозгласил себя единственным легитимным правительством Ливии. С тех пор большинство стран Запада, многие арабские государства, а также некоторые азиатские и африканские страны признали его законным представительством ливийского народа.

Повстанцы заявили о планах переправить правительство в Триполи после того, как под их контролем оказалась большая часть ливийской столицы. В ночь на 24 августа представитель повстанцев Ахмед Бани заявил телекомпании «Аль-Джазира», что переезд займет два дня.

Ранее в четверг, 25 августа, Муаммар Каддафи выступил с обращением к согражданам, призвав их «продолжать сражаться против иностранной интервенции».