Стросс-Кану разрешили покинуть США

{1-} Бывшему главе МВФ Доминику Стросс-Кану вернули паспорт и теперь у него появилась возможность в любое время покинуть Соединенные Штаты. Об этом сообщили адвокаты экс-главы МВФ, информирует Lenta.ru.

Предполагалось, что паспорт и другие документы, изъятые у Стросс-Кана, когда он находился под следствием, будут возвращены экс-главе МВФ еще во вторник. Однако землетрясение, произошедшее в США 23 августа, нарушило график работы ряда госучреждений, и Стросс-Кану пришлось ждать возврата документов еще два дня.

Когда именно Стросс-Кана, вернувший себе свободу передвижения, собирается покинуть США, пока неизвестно. Предположительно, перед возвращением на родину он намерен посетить штаб-квартиру Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне. О предстоящем визите Стросс-Кана на бывшее место работы в четверг сообщил пресс-секретарь Дэвид Хаули. «Мы с радостью встретим Стросс-Кана, как и любого другого бывшего директора-распорядителя МВФ», - добавил Хаули. Однако, отмечает AFP, не все сотрудники Фонда разделяют эту точку зрения. «Я шокирован тем, что он может появиться здесь после всего случившегося», - заявил в интервью агентству один из сотрудников фонда, пожелавший сохранить свое имя в тайне.