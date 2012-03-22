На Майдане «Беркут» снес палатки и подрался с оппозицией (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В четверг, 22 марта, активисты оппозиционных молодежных организаций («Батькивщины молодой», «Студенческой Свободы», Молодежного Народного Руха, Фронта змин) планировали провести в Киеве на Майдане Незалежности акцию «Готовь палатку весной».

«Палатка – универсальное средство для молодежи, - утверждают организаторы акции. – Это единственное «доступное жилье» для молодежи. Палатки могут пригодиться и студентам киевских общежитий, которых под шумок Евро-2012 планируют выселить из общежитий…»

Однако, когда участники акции попытались установить палатку на Майдане, их окружил «Беркут» с намерением отобрать «универсальное средство». Правоохранителям предъявили официальное разрешение мэрии на проведение акции, но те сослались на предписание Главного управления контроля за благоустройством Киевской госадминистрации, запрещающее разбивать палатки в центре столицы. После этого беркутовцы начали хватать активистов за руки и ноги и тянуть их в заранее подогнанный автозак.

Задержанных освободили после длительных переговоров народных депутатов от оппозиции с милицией. Как сообщил в своем Facebookе народный депутат Виктор Уколов, правоохранители позже признали, что правонарушения студентов действительно не было, акция законная и «связаться с нами никто не хочет, поэтому перед нами извинились и всех отпустили продолжать проводить акцию».