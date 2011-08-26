Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель отменила визит в Россию, запланированный на начало сентября, сообщает Газета.ru.



Как рассказали правительственные источники в Берлине, поездка отменяется из-за загруженности рабочего графика главы правительства Германии.



«Немецкие СМИ связывают это решение с предстоящими в начале сентября в германском бундестаге дебатами по спасению евро. Федеральный парламент рассмотрит в первом чтении принятые на недавнем саммите ЕС решения о расширении Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), который призван сыграть решающую роль в стабилизации единой европейской валюты», – отмечает Deutsche Welle.



Первоначально планировалось, что Ангела Меркель 7-8 сентября посетит Ярославль, где по приглашению президента России Дмитрия Медведева примет участие в мировом политическом форуме «Современное государство в эпоху социального многообразия».