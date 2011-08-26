Французы не хотят видеть Стросс-Кана в политике

{1-} Большинство французов против возвращения Доминика Стросс-Кана в политику после того, как суд снял с него все обвинения в попытках изнасилования, показал опрос, проведенный во Франции опроса.

Как сообщает Reuters, согласно исследованию, проведенному социологами CSA, 53% опрошенных не хотят, чтобы бывший глава МВФ играл в ближайшие месяцы какую-либо роль в политике страны, которой в апреле 2012 года предстоит выбрать нового президента. До ареста в мае Стросс-Кан считался фаворитом в борьбе за президентский пост.

Во вторник верховный суд Нью-Йорка снял с него обвинения в сексуальных домогательствах и попытке изнасилования горничной нью-йоркского отеля, формально закрыв процесс над бывшим главой МВФ.

Процесс стоил политику поста главы Международного фонда и не позволил ему вовремя зарегистрироваться для участия в предварительных выборах кандидата в президенты от оппозиционной партии социалистов.

Только 23% из опрошенных сказали, что проголосовали бы за Стросс-Кана на предварительных выборах социалистической партии, и только 19 процентов сказали, что Стросс-Кан должен пополнить ряды кандидатов на пост президента.