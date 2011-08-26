WikiLeaks выложит в открытый доступ 100 тысяч новых документов

Скандально известный интернет-портал политических разоблачений WikiLeaks намерен в течение ближайших нескольких часов выложить в открытый доступ 100 тысяч внутренних документов государственного департамента США, чтобы поднять интерес мировых СМИ к себе.

«Мы выложим более 100 тысяч документов для внутреннего пользования госдепа США к концу этого дня», – цитирует Reuters информацию, размещенную на страничке сайта в соцсети Twitter. Предполагается, что этой страничкой управляет основатель портала Джулиан Ассанж.

В сообщении не указывается, по какому времени следует вести отсчет: разница в часовых поясах Европы и США составляет в среднем 6 часов. Известно, что к 25 августа по американскому времени (около 19 часов по Киеву) WikiLeaks опубликовал уже 97 тысяч 115 документов из более чем 251 тысячи документов, которые имеются в распоряжении портала.

Предположительно, те 100 тысяч, которые сайт намерен выложить в скором времени, также войдут в это число.

Ранее интернет-портал Ассанжа, начавший публикацию документов в конце ноября 2010 года, выкладывал файлы постепенно, небольшими объемами. О том, почему сайт решил выложить такое большое количество документов за один раз, в сообщении WikiLeaks не указывается.

Тем не менее, как сообщает источник, близкий к Ассанжу, причиной можно считать то, что последнее время интерес мировых СМИ к публикациям портала заметно ослабел. Источник сказал, что сам основатель WikiLeaks и люди, работающие над порталом, «расстроены» из-за низкого интереса СМИ.

Как ранее писал Главред, сайт WikiLeaks приобрел скандальную известность, выложив в открытый доступ сотни тысяч конфиденциальных документов американских властей. Сначала это были бумаги, касающиеся операций США в Ираке и Афганистане. Затем, в конце ноября прошлого года, на сайте появились копии телеграмм, которые поступали в госдепартамент из американских посольств по всему миру. Депеши, которые ранее обильно цитировались мировыми СМИ, содержат откровенные, зачастую неприятные отзывы о зарубежных лидерах и оценки проводимой ими политики.