Ливии выделяют $1,5 млрд из замороженных активов Каддафи

ООН согласилась разблокировать $1,5 млрд из ливийских активов, замороженных в феврале, когда были введены санкции против режима Каддафи. Эти деньги предлагается направить на неотложные гуманитарные нужды Ливии.

Решение комитета при Совете Безопасности ООН было принято только после того, как по настоянию ЮАР из постановления были исключены упоминания Национального переходного совета повстанцев, сообщает Би-би-си.

Напомним, Претория настаивала на этой позиции, поскольку наряду с другими членами Африканского союза ЮАР еще не признала повстанцев в качестве легитимного правительства Ливии.

Как писал ранее Главред, ливийские повстанцы к настоящему времени контролируют большую часть столицы страны Триполи, однако в городе сохраняется несколько анклавов, удерживаемых сторонниками Каддафи. В четверг наиболее ожесточенные перестрелки происходили в районе Абу-Салим.

Повстанцы также начали наступление на родной город Каддафи Сирт, но натолкнулись на упорное сопротивление. Поступали сообщения об ударах по Сирту авиации НАТО.

Поздно вечером в четверг Национальный переходный совет объявил о переезде из восточного города Бенгази в Триполи.