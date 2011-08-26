ООН призывает остановить насилие в Ливии

Из Ливии поступают сообщения о расправах и внесудебных убийствах, совершаемых как повстанцами, так и силами, лояльными Муаммару Каддафи. В этой связи ООН призывает все стороны конфликта в Ливии избегать актов насилия и мести.

Проверить достоверность информации о пытках и убийствах сложно, но этим займется уже существующая Комиссия по расследованию в Ливии, заявил пресс-секретарь ООН по вопросам прав человека Руперт Колвилл, сообщает Би-би-си.

«Мы призываем всех, кто обладает властью в Ливии, в том числе полевых командиров, предпринять активные шаги к тому, чтобы не совершалось никаких преступлений или актов мести», – подчеркнул дипломат.

ООН ранее заявляла, что отдельные действия, совершенные в ходе военного конфликта в Ливии, могут рассматриваться как военные преступления или преступления против человечности.

Председатель Национального переходного совета Мустафа Абдель Джалиль на этой неделе призвал повстанцев избегать мести боевикам Каддафи и пригрозил уйти в отставку, если к его предостережению не прислушаются.

Как ранее сообщал Главред, в одной из тюрем Триполи повстанцы обнаружили 140 трупов. По словам врачей, эти люди находились в тюрьме, а когда повстанцы вошли в Триполи, их пытали, а затем убили выстрелами в затылок. Эти трупы могут стать доказательствами на возможном будущем судебном процессе по факту военных преступлений, сообщил британский врач Моэз Зайтан, работающий в больнице.

В то же время, на площади в центре Триполи были найдены тела как минимум 12 солдат сил Каддафи. У двоих из них руки были связаны за спиной, а у многих были сильные ожоги.

Правозащитная организация Amnesty International сообщила, что получила «убедительные свидетельства» о преступлениях обеих сторон в городе Завия к западу от Триполи. В частности, очевидцы рассказывали, что повстанцы расправлялись с африканскими трудовыми мигрантами, которых приняли за наемников.