Украинская труба как предмет культа: что дальше?

«Труба» из механизма транзита энергетических ресурсов превратилась в предмет политических спекуляций. Порой кажется, что представители отечественной элиты нагнетанием ситуации вокруг украинской ГТС пытаются хоть как-то компенсировать собственную неспособность эффективно распоряжаться этой частью национального богатства страны. Напомню, что перед президентской кампанией 2004 года оппозиция сорвала намерения Леонида Кучмы создать газотранспортный консорциум с участием России и Германии. Последующие изменения в газовых отношениях с Россией в 2005 году, предпринятые на основании революционной целесообразности, а не способности просчитать последствия, сложно назвать удачными – они привели к двум газовым войнам. Сегодня же российско-украинские отношения в энергетической сфере напоминают необъявленное противостояние, диссонирующее с попытками Киева демонстрировать взаимопонимание с Москвой по большинству вопросов.

Тема украинской ГТС и ее эксплуатации, похоже, уже не может обсуждаться без политического накала. Пять лет назад, в феврале 2007-го, бютовцы блокировали парламентскую электрощитовую, добиваясь принятия изменений в закон «О трубопроводном транспорте», запрещавших приватизацию украинской газотранспортной системы. Тогда за упомянутый нормативный акт проголосовали более 400 парламентариев. Стоит ли удивляться, что украинская «труба» превратилась в священную корову, вокруг которой то и дело вспыхивают страсти.

Эмоции – не лучший советчик при принятии стратегических решений. Сегодняшняя борьба фракции БЮТ-«Батькивщина» против принятия решения о разделении НАК «Нефтегаз Украины» по природе своей иррациональна и больше напоминает выполнение соратниками обязательств перед Юлией Тимошенко. Та никак не может оторваться от газовой «пуповины» своей политической карьеры, к тому же тема газовой зависимости режима Януковича от России – фундаментальна для оппозиционной риторики. За проявлениями партийного эгоизма отошел на задний план очевидный факт: финансовое состояние «Нафтогаза» требует экстренного оздоровления, поскольку компания, являющаяся монополистом, уникальным образом работает себе в убыток. Без разделения функций транзита, добычи и продажи энергетических ресурсов нашей стране будет не только проблематично добиться эффективной работы «Нафтогаза Украины», но и модернизировать газотранспортную систему – объект пристального внимания России и ЕС.

Атмосфера тотального недоверия, царящая в украинской политике, вкупе с приближающимися парламентскими выборами, сформировала неблагоприятные условия для законодательного обеспечения вычленения газотранспортной системы из общего энергетического комплекса. Представители власти сделали ход конем: согласились использовать в качестве базового законопроект представителя НУ-НС Юрия Кармазина, в оппозиционной настроенности которого сомнений нет. В итоге в первом чтении на фоне вялых попыток «сердечников» помешать голосованию был принят закон, предполагающий реорганизацию «Нафтогаза Украины» и запрещающий приватизацию вычлененных дочерних предприятий.

Стоит напомнить, что в сентябре 2007 года Европейский Союз утвердил Третий энергетический пакет, запрещающий компаниям быть одновременно продавцом и транзитером газа. Европейские страны с помощью этого решения защищались от экспансии «Газпрома», ведь российская энергетическая монополия традиционно выступала в качестве инструмента реализации политических целей Кремля. Представители «Газпрома» и без того имеют мощное лобби в Старом Свете, а сегодня Владимир Путин, готовящийся вступать в президентские полномочия после четырехлетнего перерыва, прямо призывает сделать исключения для России из Третьего энергопакета.

Для Украины, которая в феврале прошлого года присоединилась к Энергетическому сообществу ЕС, подобных исключений делать никто не станет. И разделение функций транзита, добычи и продажи природного газа выглядит необходимым. По большому счету, сегодня перед политической элитой нашей страны стоит задача-максимум: как можно скорее обеспечить условия для европейских инвестиций в модернизацию газотранспортной системы. Ее состояние не столь критично, как любят утверждать российские эксперты, но и не идеально. Времени для принятия эффективных решений осталось немного: наступление России на украинские позиции по всем фронтам – не за горами. Нашим власти и оппозиции необходим компромисс по вопросу эксплуатации ГТС, поскольку в данном случае игра на понижение бьет по интересам всей страны.

фото: naftogaz.com