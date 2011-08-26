Янукович поручил Азарову досрочно выполнить обязательства перед Советом Европы

Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову проанализировать состояние реализации плана мероприятий по выполнению обязанностей и обязательств Украины, вытекающих из ее членства в Совете Европы. Соответствующее поручение глава государства дал по итогам своего рабочего визита во Францию для участия в сессии ПАСЕ, который состоялся 21 июня 2011 г., сообщает пресс-служба Президента.

Согласно документу, уже к 1 октября этого года глава правительства должен внести предложения относительно возможности досрочного выполнения задач, предусмотренных планом.

Кроме того, Президент поручил вице-премьеру по экономическим вопросам Сергею Тигипко, министру юстиции Александру Лавриновичу и министру иностранных дел Константину Грищенко в тот же срок принять меры относительно подписания от лица Украины конвенции Совета Европы по вопросам предупреждения и борьбы с насилием в отношении женщин и насилием в быту.

Ранее, 21 июня, Президент Украины заявлял после встречи с Президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы Мевлютом Чавушоглу, что для Украины является очень важным полное выполнение обязательств перед Советом Европы. «Для нас является очень важным и принципиальным выполнения тех обязательств, которые брала Украина перед Советом Европы шестнадцать лет назад», – сказал глава государства.

Янукович добавил, что в современном мире является чрезвычайно важным единение стран, общества вокруг таких ценностей как демократические основы развития, принципы верховенства права и защиты прав человека.