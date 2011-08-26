Киреев отказался возобновить трансляцию суда над Тимошенко

Судья Родион Киреев не позволил возобновить трансляцию судебного заседания по делу экс-премьера Юлии Тимошенко. По мнению судьи, ходатайство о восстановлении трансляции заявлено преждевременно.

Соответствующее решение Киреев принял в ответ на ходатайство защитника Тимошенко Юрия Сухова о возобновлении телетрансляции судебного заседания, сообщает УНН.

В обосновании этого ходатайства защитник указал, что практически все свидетели по делу уже допрошены, поэтому можно восстановить трансляцию.

В свою очередь Киреев считает, что ходатайство заявлено преждевременно, поскольку еще предстоит решать вопрос о допуске новых свидетелей со стороны защиты. Судья предупредил адвокатов, что это ходатайство может быть решено после исследования доказательств и допроса всех заявленных свидетелей.

Напомним, что суд запретил фото- и видеосъемку процесса на период допроса свидетелей и исследования доказательств.

Как ранее писал Главред, показания по делу уже дали экс-министр МЧС Владимир Шандра, бывший заместитель Генерального прокурора, ныне заместитель Министра топлива и энергетики Татьяна Корнякова, бывший Посол Украины в России, Министр иностранных дел Константин Грищенко, экс-министр юстиции Украины Николай Онищук, бывший первый вице-премьер-министр Украины Александр Турчинов, бывший представитель Президента в Кабинете министров Александр Шлапак, Президент Украины (2005 - 2010 гг) Виктор Ющенко и другие.