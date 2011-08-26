Президент присвоил Хорошковскому звание генерала

Президент Украины Виктор Янукович присвоил звание генерала армии действительному государственному советнику таможенной службы Украины Валерию Хорошковскому - председателю Службы безопасности Украины, сообщает ТСН.

Это было сделано в порядке переаттестации и соответствующий указ Президент подписал 12 августа.



«Присвоить в порядке переаттестации воинское звание генерал армии Украины действительному государственному советнику таможенной службы Украины Хорошковскому Валерию Ивановичу - председателю Службы безопасности Украины», - сказано в документе, размещенном на сайте Президента.



Этим указом, также в порядке переаттестации, присвоено более высокие звания еще ряду чиновников.



Хорошковский занимает должность председателя СБУ с марта 2010 года.



С декабря 2007 по январь 2009 года он был председателем Государственной таможенной службы. Хорошковский также был министром экономики и по вопросам европейской интеграции с ноября 2002 по январь 2004 года.

