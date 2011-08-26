Россия поможет Чавесу избежать судьбы Каддафи

Россия продолжает экспансию в Латинскую Америку. По итогам завершившегося вчера трехдневное турне Сергея Лаврова по Сальвадору, Перу и Венесуэле глава МИД РФ заявил о готовности Москвы развивать связи со странами региона, чтобы вместе противостоять кризису и бороться за многополярный мир.

Как сообщает «КоммерсантЪ», главным проектом на этом направлении станет укрепление российско-венесуэльского банка, который Москва и Каракас хотят превратить в аналог мини-МВФ. Первым же проектом банка может стать выдача Венесуэле нового кредита в размере $4 млрд — на закупку российского оружия.

«Мы рассматриваем проект совместного с Россией банка. Уже открыто его представительство в Москве, в скором времени будет открыто представительство в Каракасе и еще одно — в Пекине",— сообщил после переговоров с Сергеем Лавровым президент Венесуэлы Уго Чавес.

По информации «Ъ», Уго Чавес планирует перевести в российско-венесуэльский банк часть счетов нефтяной госкомпании PDVSA. Есть уже договоренность и об увеличении уставного капитала, что может повлечь перераспределение долей (у России — 51%, у Венесуэлы — 49%).

Сам Чавес сообщил, чтов ближайшее время Каракас намерен обратиться к России с просьбой предоставить Венесуэле новый кредит на сумму $4 млрд. По словам главы МИД Венесуэлы Николаса Мадуро, средства этого кредита будут пущены на новые закупки оружия в РФ (существующий портфель оружейных заказов Каракаса эксперты оценивают в $6-7 млрд).

По планам Чавеса, $4 млрд кредита пойдут на создание комплексной системы обороны Венесуэлы. «Мы готовы покупать у российских друзей средства для создания системы ПВО, для защиты суши и морских рубежей»,— заявил он. По его словам, новое оружие нужно Венесуэле для того, чтобы не повторить судьбу дружественного ей режима Муаммара Каддафи.

«Мы обратились с этой просьбой к нашим русским друзьям. В ближайшие недели мой министр финансов отправится в Москву согласовывать детали,— рассказал президент Венесуэлы.— А к концу года, надеюсь, и я приеду в Россию. Попроси только моих друзей Дмитрия и Владимира купить мне меховую шапку, в которых вы там ходите. А то у меня теперь волос нет — холодно будет», попросил Чавес российского журналиста.

«Россия готова выделить оружейный кредит. Никаких проблем мы тут не видим, поскольку у Венесуэлы перед Россией нет просроченной задолженности,— заявил источник в МИД РФ.— Мы понимаем, что Чавесу необходимо покупать оружие в кредит, потому что нефтедоллары он тратит на социальные программы. Учитывая предвыборную ситуацию в Венесуэле, для нас этот кредит — возможность реально поддержать ключевого союзника в регионе».