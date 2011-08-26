Киреев отказал Тимошенко в личных медиках

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко снова просит суд разрешить ее личном доктору и медсестре взять у нее анализ крови. Такое требование она объявила на заседании в пятницу, сообщает «Украинcкая правда».

«Я не буду иметь дела ни с какими консилиумами, которые вы создаете», - сказала Тимошенко, обращаясь к судье. Она попросила допустить к ней для сдачи крови на анализ тех врачей, которым она доверяет, поскольку их включили в группу медиков, которые должны ее обследовать, но так и не допустили к этому процессу.

Со своей стороны председательствующий судья Родион Киреев отметил, что этот вопрос суд уже неоднократно решал. «Ваш врач был возле Вас. У Вас была возможность пройти обследование, сдать анализы. И то, что вы не согласились, - ваше право», - сказал судья.

В результате этого обсуждения между судьей и Тимошенко возникла перепалка.

«Уважаемая подсудимая! У нас закон один для всех», - сказал Киреев, обращаясь к Тимошенко. На это обращение из зала прозвучала реплика: «Что ты говоришь? А для Януковича он какой?». Судья предупредил присутствующих об удалении из зала в случае дальнейшего нарушения порядка.

После объявления защитой Тимошенко ряда протестов на действия судьи Киреев продолжил зачитывать материалы дела.

Как сообщал Главред ранее, Тимошенко в СИЗО обследовала группа медиков из учреждений Министерства здравоохранения, в которую были включены врача экс-премьера и медицинская сестра.

«От углубленного медицинского осмотра пациентка воздержалась. В рамках методов обследования, разрешенных пациенткой, установлено, что состояние ее здоровья удовлетворительное», - сообщила пресс-служба Минздрава Украины 23 августа.

Напомним, ранее Родион Киреев не разрешил представителям СМИ фото-и видеофиксацию судебного заседания по делу Юлии Тимошенко.

Как известно, Юлия Тимошенко неоднократно просила разрешения для своей личной медсестры на забор анализа крови.