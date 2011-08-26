СМИ: Каддафи платил украинским наемникам $10 тыс. в месяц

В СМИ появилась информация, что на стороне Муаммара Каддафи якобы воевали украинские наемники. А источники в Военно-воздушных силах неофициально подтвердили наличие украинских летчиков в силах, воевавших на стороне Каддафи, сообщает «Сегодня»

«А чему удивляться, если на родине, в Миргороде, Василькове вместо боевого дежурства им приходится на базаре трусами торговать?! — не без сарказма отметил изданию опытный пилот О. — В Ливии немало и российских, и украинских летчиков. Им платят хорошие деньги — до $10 тысяч в месяц. Я б и сам не отказался за «длинным рублем» поехать, да годы уже не те. Ребята наши летают на истребителях, не в военной форме, а чтобы не опознали, без документов, не афишируя свое гражданство. Но об этом многие знают. Еще в Ливии есть наши военные консультанты, инструктора — те тоже неплохо получают».

Не исключено, что украинцы обслуживали и гражданский авиапарк Ливии. «Тем, у кого из наших пилотов в Ливии нет возможности совершать боевые или разведывательные полеты, — добавляет П., недавно вернувшийся из Африки, — предлагают пересесть на транспортные самолеты, где зарплата ниже, чем на истребителях, но все равно больше, чем в Украине. И все легально, даже страховку оформляют».

Отметим, что если действительно в авиации Каддафи служили украинцы (тем более без документов), то теперь, после поражения лидера Джамахирии, они окажутся в реальной опасности — повстанцы могут устроить над ними самосуд. Возможно, властям нужно озаботиться их судьбой.

В свою очередь, отечественный МИД не может прокомментировать эту ситуацию. «Ситуация неясна, поскольку неизвестен первоначальный источник информации. Наше посольство в Ливии проверяет эту информацию, но пока в стране нестабильная обстановка, и не ясно, у какой власти нужно добиваться разъяснений», — объяснил советник МИД Украины Сергей Саенко. Повстанцы же никакого официального сообщения о задержанных гражданах Украины не делали.