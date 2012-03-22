Путин готовит для Украины новый союз

Визит Виктора Януковича в Москву и его участие в заседании ЕврАзЭС, а также заявления Дмитрия Медведева о возрождении Евразийского союза снова заставили заговорить об усилении российской активности на просторах СНГ и месте Украины в этом процессе. Поездка Президента в российскую столицу показала, что украинский лидер хочет придерживаться проверенной политики маневра между Россией и ЕС, но при этом поле для таких действий постоянно сокращается.

После обнародования приговора Юрию Луценко в ЕС окончательно уверились, что в Украине оппозицию преследуют с помощью управляемых судов по политическим мотивам. Теперь Брюссель продолжает, уже без особого энтузиазма, требовать пересмотреть дело Тимошенко, хотя в Европе сомневаются, что она будет освобождена. Кроме того, Европа сейчас всё больше говорит о том, что продвижение Киева в структуры ЕС будет зависеть от честности и прозрачности во время предвыборной кампании осенью 2012 года. Если власти и здесь покажут себя недемократичными, то ситуация с окончательным подписанием и ратификацией договора об ассоциации с Евросоюзом может застопориться окончательно.

С другой стороны, эксперты считают, что Россия в будущие месяцы будет вести более активную политику на пространстве СНГ. «Путину сейчас нужно показать, что он решительный политик и может привести Москву к новому уровню доминирования на постсоветском пространстве», - считает аналитик московского агентства Политических экспертиз Виктор Задорожный. По его мнению, так как власти России не готовы идти на переговоры с оппозицией и не могут проводить реальные реформы, не подорвав своих основ, то значительное внимание они сосредоточат на внешних факторах политики. Это подтверждают и заявления Дмитрия Медведева о том, что к 2015 году будет сформирован новый союз стран Евразии, хотя пока непонятно, кто именно туда войдёт, и как он будет согласоваться с Таможенным союзом, который образовали в прошлом году.

Сейчас Москва накопила достаточно ресурсов, чтобы реализовывать свои планы на территории ближнего зарубежья. США не смогут помешать этому, так эта как страна сосредоточится на президентских выборах, и ей будет не до Украины с её ценами на газ. Киеву придётся самому выбирать свой курс внешней политики.

Визит вежливости

Виктор Янукович был одним из первых зарубежных лидеров, кто поздравил Владимира Путина с избранием на пост президента. Хотя прекрасно понимал, что теперь Украине будет намного труднее договориться с Москвой о скидках на газ. Эти переговоры почти без перерывов идут с осени 2011 года.

Киев убеждает Кремль, что платит слишком много, в ответ Россия показывает Харьковские соглашения, которые сам Виктор Янукович и подписал. Газпром согласен снизить цену только при условии слияния с «Нафтогазом», но тогда Киев потеряет контроль над своей газотранспортной системой. Перед глазами Виктора Януковича пример Белоруссии, которая загнала себя в угол реформами и высокими социальными стандартами, а потом вынуждена была просить кредит у России, за что и поплатилась, отдав контроль над многими перспективными предприятиями.

Украинский президент явно не хочет такого же сценария, но и платить $416 за тысячу кубометров газа Украина не способна. Потому Виктор Янукович и спешит выразить свою поддержку Владимиру Путину. Кроме того, он заявил, что эти выборы принесли стабильность в регион Восточной Европы.

Позиция украинского руководства проявилась в заявлении о том, что русский язык должен быть более важным в Украине. Таким образом, по мнению аналитиков, украинский лидер хотел понравиться будущему президенту России и повлиять на газовые цены.

Больше ничем знаковым этот визит не запомнился. Виктор Янукович заявил, что пока не готов вести свою страну в ЕврАзЭС или Таможенный союз. Но пока это не сильно обеспокоило Москву. Сейчас Россия только формирует своё будущее видение этого союза и не рассчитывает на немедленную реакцию Киева. Проблемы в этой сфере могут начаться немного позднее, когда в Москве к власти официально вернётся Владимир Путин и начнёт новый курс внешней политики.

Внешние проявления

Сразу после массовых протестов в декабре 2011 года российские и зарубежные эксперты заявляли, что сейчас Владимир Путин может поменять свою политику, пойти навстречу оппозиционерам и проводить реформы или оставить всё как есть.

Однако за несколько месяцев политика Кремля существенно не изменилась: митинги оппозиции разгоняли, власти не воспринимали всерьёз требования оппонентов и предпочитали арестовывать лидеров протестов. В итоге кампания Владимира Путина, отличалась жесткой риторикой по поводу иностранного спонсирования оппозиционных акций и попыток расшатать ситуацию в стране. Уже после прогнозированной победы на выборах новый президент заявил, что теперь Россия будет более активной в мире и не даст ущемлять интересы своих союзников.

Это уже проявилось в позиции Москвы по Сирии в ООН. Именно Россия уже несколько месяцев блокирует введение санкций против режима Башара Асада, который ведёт войну со своим народом. По мнению Вильяма Берина из Стенфордского университета, Москва хочет отыграться за слабую позицию в ходе арабских революций и опять показать свою силу. «За счёт высоких цен на нефть в мире Россия накопила достаточно средств для оплаты своих амбиций, особенно в условиях, когда многие страны переживают экономический кризис. Особенно активной она будет в странах СНГ», - пояснил эксперт «Главреду». По его мнению, одним из главных направлений станет попытка воскресить структуры ЕврАзЭС, которые до последнего времени не показывали должной эффективности.

Возможно, Россия решит создать на основе этой организации и Таможенного союза новый альянс, куда попробует присоединить и Украину. Хотя во многом это будет зависеть от новой политики Владимира Путина. Ведь пока нет признаков того, что он готов направить ресурсы власти на проведение внутренних реформ. Потому, по мнению экспертов из Совета по внешней политике США, он попытается отвлечь россиян от внутренних проблем. С учетом того, что при власти он будет минимум 6 лет, у него есть время для реализации своих планов.

Нет противовеса

До кризиса в мировой экономике ЕС и США пытались сдерживать продвижение России на просторах СНГ. Они помогли украинскому президенту Виктору Ющенко реанимировать идею ГУАМ как противовес ЕврАзЭС. Кроме того, в 2010 году Европа попыталась наладить отношения с Минском через каналы ОБСЕ.

Оба этих начинания сейчас уже забыты. В Белоруссии Александр Лукашенко разогнал митинги оппозиции, а с приходом к власти в Украине Виктора Януковича идея ГУАМ стала непопулярной.

Теперь же в США все политики готовятся к президентским выборам. На них двумя возможными конкурентами будут демократ Барак Обама и республиканец Мит Ромни. Оба этих политика не уделяют большого значения постсоветскому пространству. Их больше беспокоит война в Афганистане или распределение бюджета по штатам. Потому Вашингтон пока спокойно взирает на намерения России укрепиться за счёт альянса со своими соседями.

Европа также больше занята своими проблемами и выживанием своего союза. Кроме того, постоянные судебные процессы против украинской оппозиции настраивают Брюссель против Киева.

Пока предложения России достаточно туманны и размыты, но когда Владимир Путин станет полноправным президентом и начнёт выдвигать конкретные требования и делать предложения, странам-соседям России будет очень сложно от них отказаться.