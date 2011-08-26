Украина будет участвовать в российско-белорусских военных учениях

Начальник российского Генштаба генерал армии Николай Макаров заявил, что в российско-белорусских учениях «Щит Союза — 2011» впервые примет участие Украина, сообщает «Зеркало недели. Украины».

«Впервые за постсоветский период в совместных учениях примет участие подразделение Сухопутных войск (аэромобильная рота) Вооруженных сил Украины», — отметил он и добавил, что Россия и Украина ежегодно участвуют в совместном военно-морском учении «Фарватер мира». Макаров заявил: «Думаю, пришла пора выходить на новый уровень сотрудничества».

«Выражаю уверенность, что в ходе учения совместная группировка войск убедительно продемонстрирует слаженность действий, которая станет ярким примером готовности наших братских государств в случае возможной угрозы оказать друг другу любую помощь и поддержку, включая военную», — заявил начальник Генштаба.

Макаров сообщил, что в учении «Щит Союза — 2011», которое пройдет в период с 16 по 22 сентября будут участвовать около 12 тысяч военнослужащих, в том числе российских — 7 тысяч и белорусских — 5 тысяч, а также около 50 самолетов и вертолетов, до 200 единиц боевой техники, в том числе 100 танков.

Генерал армии отметил, что совместные маневры будут проведены на полигонах «Гороховецкий» в Нижегородской области и «Ашулук» в Астраханской области. Он также отметил, что отметил, что «замысел учения разрабатывался совместно Генштабами в Белоруссии и России с участием штаба Западного военного округа и носит сугубо оборонительный характер».

Как сообщал Главред ранее, морской тральщик «Черкассы» украинских ВМС, принял участие в маневрах Черноморской группы военно-морского сотрудничества BlackSeaFOR. Кроме того, в прошлом году во Львовской области, на базе Международного центра миротворчества и безопасности прошли двусторонние украинско-белорусские тактические учения аэромобильных подразделений.