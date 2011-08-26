Налоговая милиция проводит обыск в главном офисе ФПУ (ФОТО)

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Федерация профсоюзов Украины сообщила о «захвате» налоговой милицией центрального офиса ФПУ в Киеве. Около 10 сотрудников правоохранительных органов в масках и бронежилетах заблокировали здание на Майдане Незалежности.

«Милиционеры находятся на третьем этаже здания, где располагаются кабинеты руководства (ФПУ. – Ред.) Профсоюзным сотрудникам запрещено покидать свои места. Правоохранители требуют провести выемку документов. Они уже зашли в кабинеты заместителей руководителя Федерации и переворачивают там все вверх дном», – сообщил по телефону агентству «Новый регион» представитель Федерации. По его словам, глава ФПУ, народный депутат Василий Хара также находится в здании, в настоящий момент он проводит встречу с вице-премьером Сергеем Тигипко. Собеседник агентства считает, что попытка проведения обыска связана с намерениями провести рейдерский захват имущества профсоюзов, в том числе здравницы на дорогостоящей земле Южного берега Крыма.

Федерация профсоюзов Украины подвергается давлению силовых органов уже несколько месяцев. Так, в июле в офисе ФПУ попытались провести обыск сотрудники Генпрокуратуры, требуя выдать документы на профсоюзные здравницы. Тогда глава ФПУ Василий Хара подчеркнул, что Генпрокуратура не имеет права вмешиваться в дела Федерации профсоюзов. По его словам, здравницы профсоюзов не являются государственной собственностью, а потому появление силовиков в офисе ФПУ – незаконно.

По последней информации, в здание не пропускают адвокатов и журналистов съемочной группы телеканала 24.

фото: fpsu.org.ua