Налоговики объяснили причины обыска в офисе ФПУ

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Государственная налоговая администрация в Киеве объяснила обыск в офисе Федерации профсоюзов на Майдане Незалежности, 2 в Киеве, расследованием уголовного дела против должностных лиц федерации. Об этом сообщил начальник отдела общественных связей ГНА в Киеве Николай Ковтуненко

«Прокуратура возбуждала дело... Как орган исполнительной власти Налоговая выполняет свои функциональные обязанности, основные действия проводит прокуратура. Там серьезное дело... Просто два первых руководителя проворовались в таких... когда мы в конечном итоге дадим пресс-конференцию, скорее всего, это будет председателя службы, то, я думаю, что у народа глаза откроются, сколько у всех воровали денег, профсоюзных денег», – цитируют Ковтуненко «Комментарии».

По его словам, прокуратура Киева возбудила уголовное дело против должностных лиц ФПУ по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 и ч.2 ст.212 Уголовного кодекса и следственный отдел налоговой милиции ГНА в Киеве проводит следственные действия по факту хищения денежных средств, злоупотребления служебным положением, служебного подлога и умышленного уклонения от уплаты налогов должностными лицами ФПУ в указанного дела.

Прокуратура города Киева подтвердила, что в рамках расследования уголовного дела, находящегося в производстве налоговой милиции г. Киева, правоохранительными органами г. Киева с санкции Голосеевского районного суда проведен обыск и изъяты бухгалтерские и другие документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности Федерации профсоюзов Украины

«В ходе проведения данных следственных действий жалоб и замечаний на действия сотрудников правоохранительных органов не поступало», – говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Как ранее писал Главред, сегодня сотрудники налоговой милиции провели обыск в доме Федерации профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве и допросили сотрудников.

19 августа налоговики также выезжали в офис ФПУ для проведения внеплановой документальной по вопросам соблюдения требований налогового и другого законодательства за период с 1 января 2009 года по 31 декабря 2010 года. Однако, по сообщению пресс-службы киевской налоговой, тогда исполняющий обязанности председателя правления и главный бухгалтер ФПУ отказали работникам налоговой в допуске и предоставлении к проверке документов финансово-хозяйственной деятельности ФПУ, в результате чего налоговики составили соответствующий акт и уехали.

фото: fpsu.org.ua