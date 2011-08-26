Суд разрешил Москалю называть Могилева сивым мерином (ДОКУМЕНТ)

Печерский районный суд г. Киева отказал в удовлетворении иска Министерства внутренних дел о признании недостоверной информации, изложенной в сообщении Геннадия Москаля о резком росте преступности в Украине после прихода новой власти, сообщает «Зеркало недели. Украина».

Напомним, что в своем сообщении от 2 марта 2011 народный депутат Москаль обвинил министра внутренних дел Анатолия Могилева в лживых заявлениях о том, что уровень преступности в Украине «в норме», ссылаясь на статистику МВД о реальном состоянии преступности в Украине.

«Статистика красноречиво показывает, какие „профессионалы“ руководят украинской милицией. Поэтому, говоря о том, что уровень преступности в норме, министр Могилев врет, как сивый мерин!» — заявлял Москаль.

Как сообщает пресс-служба «Народной самообороны», 22 августа 2011 года Печерский районный суд г. Киева рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску МВД к Москалю, «Народной самообороне», редакции «Украинской правды», решил в удовлетворении исковых требований МВД дел отказать.

Решение суда («Народная самооборона»)