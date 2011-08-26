Лукашенко обещает стабильность валютного рынка и сохранность вкладов

Президент Беларуси Александр Лукашенко обещает за полтора-два месяца стабилизировать ситуацию на валютном рынке и ни в коем случае не допустить замораживания вкладов населения. Об этом он заявил на совещании по актуальным вопросам социально-экономического развития страны, сообщает официальный сайт главы государства.

«Сегодня на основании проработки вопросов на этом совещании мы определим курс. Дальше тянуть нельзя. Ко вторнику-среде все это будет сведено в единый документ и вынесено на уровень Президента, и я лично объявлю людям, как будет действовать правительство и Национальный банк в этой ситуации», – сказал глава государства. При этом, по его словам, будут определены ответственные и контролирующие лица.

«Полтора-два месяца у нас на стабилизацию ситуации на валютном рынке. Полностью! – подчеркнул президент. - Чтобы население уже не просто слушало и верило или не верило, а почувствовало, что тот курс, который определен, будет действовать и дальше, и ситуация будет развиваться в том направлении, в котором будет обозначена Президентом».

Согласно официальным сообщениям, поступление валютной выручки за январь-июнь 2011 года достигло своего исторического максимума и превысило $20 млрд. Рост ВВП в стране за семь месяцев 2011 года составил почти 110%, выполнены большинство параметров прогноза социально-экономического развития, темпы роста экспорта товаров за первое полугодие текущего года составили почти 170% и превысили темпы роста импорта на 9%. Однако даже такие показатели по словам Лукашенко, не позволяют иметь сегодня достаточно валюты, чтобы строить свою политику на валютном рынке и стабилизировать ситуацию.

Поэтому важнейшими задачами правительства и Национального банка он определил недопущение обесценивания национальной денежной единицы и упорядочение валютного рынка.

В то же время Президент Беларуси подчеркнул, что никакого замораживания вкладов населения не будет. «Нам нет необходимости это сегодня делать. Никакой необходимости – это ведь ничего не даст», заявил он.

Во избежание каких-либо слухов и инсинуаций руководство Беларуси намерено еженедельно информировать население об экономической ситуации и принимаемых действиях. «Ничего в тайне держать не надо, даже если это будет неприятно», - сказал глава государства.

«Я смело об этом говорю, потому что нормально работает экономика, все люди заняты, безработица ниже, чем когда-либо, – отметил Лукашенко – Сегодня есть все для того, чтобы заработать, вывести экономику на нужный уровень, сбалансировать валютный рынок и сохранить страну».